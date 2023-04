L’organo a canne del Convento Sant’Antonio di Padova torna a suonare: concerto di inaugurazione e serata di fraternità

Il restauro dell’organo a canne è un evento di grande rilevanza per la comunità di appassionati di musica e di arte, che hanno a cuore la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Proprio in occasione del restauro dell’organo a canne del Convento Sant’Antonio di Padova, si terrà domenica 16 aprile 2023 un concerto di inaugurazione che vedrà la partecipazione di noti musicisti italiani ed europei.

La celebrazione eucaristica delle ore 19.00 sarà presieduta da fra Imrich Neslusan, che con la sua esperienza e la sua spiritualità saprà introdurre i fedeli alla bellezza e alla grandezza dell’organo a canne. Poi, alle ore 20.00, prenderà il via il concerto che vedrà la partecipazione di Eckart Winter all’organo a canne, Giuseppe Mazzola al corno francese, Gabriele Fili al flauto traverso e Gabriele Peri al sassofono.

Gli artisti eseguiranno un repertorio di grande spessore artistico e culturale, che spazierà dalla musica barocca di J.S. Bach alla musica contemporanea di P. Carlomè e altri compositori. Sarà un’occasione unica per ascoltare la bellezza dell’organo a canne e la straordinaria capacità dei musicisti di creare atmosfere suggestive e coinvolgenti. L’ingresso al concerto sarà libero, per permettere a tutti di partecipare e godere dell’arte e della musica. Al termine del concerto, nel chiostro del Convento Sant’Antonio di Padova si terrà una serata di fraternità con buffet, un’occasione per condividere emozioni e impressioni con gli artisti e gli altri partecipanti.