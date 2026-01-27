Lotta ai rifiuti illegali, il sindaco: “Un primo risultato concreto”

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, annuncia sui social l’emissione delle prime sanzioni per abbandono illecito di rifiuti grazie all’utilizzo della telecamera “E Killer”. Un intervento che segna, secondo il primo cittadino, un passo concreto nel contrasto alle discariche abusive e nel ripristino del decoro urbano, frutto di un lavoro organizzativo e di controllo portato avanti dall’amministrazione comunale insieme agli uffici e alla Polizia locale.

Di seguito le parole del sindaco: “Sono state elevate le prime contravvenzioni per abbandono di rifiuti con l’utilizzo della telecamera E KILLER. Si tratta di persone che sono state sorprese a scaricare spazzatura di ogni tipo nell’area dell’isola ecologica. Oltre alla sanzione amministrativa scatterà per loro il sequestro del mezzo con cui la violazione è stata commessa. Si tratta di un primo grande risultato che resituisce normalità al nostro paese e contrasta chi continua ad ostinarsi a violare la legge. Non è stato facile arrivare fin qui, perché abbiamo dovuto costruire passo dopo passo un sistema che non era mai stato creato – chissà perché -, formando il personale, creando regolamenti, muovendoci in un mondo di regole e codici che sembrano quasi voler tutelare solo chi commette questi reati. Devo ringraziare per il lavoro fatto gli uffici e gli assessori Laura Mossuto e Lillo Attardo. Le attività di verifica stanno proseguendo in altri luoghi del Paese e il potenziamento della Polizia locale che deriverà dall’aumento delle ore del personale e dalle procedure di mobilità che stiamo realizzando ci consentirà di garantire continuità e potenziare le attività di controllo e sanzione. Voglio essere chiaro con voi: sappiamo già che non basterà. Basta vedere cosa accade nei comuni a noi vicini. Per sconfiggere le discariche abusive serve la buona volontà e la disponibilità di tutti a cambiare”. Lo dichiara sui social il sindaco di Favara Antonio Palumbo.

(foto archivio)