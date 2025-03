Lucca Sicula – Inaugurata opera artistica raffigurante la gloriosa “Fiamma dei Carabinieri”.

Questa mattina, in Via Verga, nello spazio antistante la Stazione Carabinieri di Lucca Sicula, con inizio alle ore 10.00, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’opera artistica dedicata all’Arma dei Carabinieri, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale per rendere omaggio al costante impegno dei militari dell’Arma nella tutela della sicurezza e della legalità. L’evento ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, tra cui il Sindaco di Lucca Sicula, Avv. Salvatore Dazzo, il Questore di Agrigento, Dott. Tommaso Palumbo e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Col. Nicola De Tullio, una rappresentanza delle Sezioni di Ribera e Sciacca dell’Associazione Nazionale Carabinieri; nonché gli alunni della scuola, elementare e media, “Roncalli” di Lucca Sicula. La cerimonia, dopo lo schieramento del Reparto d’Onore dell’Arma, è iniziata con un momento musicale e con la presentazione dell’opera, realizzata dall’artista bivonese Piero Cutrò, autodidatta e attivo nella scultura e pittura da oltre cinque anni, legato profondamente all’Arma dei Carabinieri, poiché porta con sé un’eredità familiare di valori e dedizione, essendo nipote di un Appuntato dei Carabinieri.



Il saluto del Sindaco è stato seguito dagli interventi del Comandante Provinciale dei Carabinieri e del Questore di Agrigento, e dalla scopertura del cippo tra gli applausi dei presenti, accompagnata dall’intonazione dell’Inno di Mameli eseguito dagli studenti. La benedizione dell’opera è stata officiata dall’Arciprete di Lucca Sicula, Don Gaspare Sutera. Particolarmente toccante è stato il momento dedicato alle scolaresche, le quali hanno intonato l’Inno alla Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è conclusa con i saluti finali e l’esecuzione del brano “La Fedelissima”, siglando un evento che ha testimoniato ancora una volta il profondo legame tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità locale.