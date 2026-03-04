L’UDC nomina Domenico Zambuto responsabile cittadino allo Sport di Agrigento. 

L’Unione di Centro di Agrigento rafforza la propria presenza sul territorio con la nomina di Domenico Zambuto a Responsabile cittadino allo Sport. A darne comunicazione è il Segretario Provinciale, Fabio La Felice, che dichiara:

«Sono fiero e orgoglioso di affidare questo incarico a Domenico Zambuto, uomo leale e di comprovata esperienza nel mondo sportivo, dove opera come istruttore di King Boxing. La sua attività è sempre stata improntata a valori autentici e profondi, con particolare attenzione alla tutela dei più deboli. Il suo impegno quotidiano, anche nel ruolo di militare della Guardia di Finanza, testimonia senso dello Stato, disciplina e spirito di servizio. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare questo incarico con passione e responsabilità».

Domenico Zambuto, nel ringraziare il partito per la fiducia accordata, ha dichiarato: «Ho scelto di aderire all’UDC per la serietà e la competenza della sua classe dirigente e per un progetto politico fondato sui valori cristiani e della famiglia. Credo in una forza moderata e di centro che promuova il dialogo, l’ascolto attivo e la vicinanza concreta ai cittadini. Metterò a disposizione della comunità la mia esperienza e il mio entusiasmo. Annuncio, inoltre, la mia candidatura alle prossime elezioni amministrative con l’obiettivo di contribuire, con spirito costruttivo, alla crescita e al miglioramento della mia amata città».

L ’UDC conferma così la volontà di valorizzare professionalità e competenze radicate nel territorio, rafforzando il proprio impegno per una politica fatta di valori, concretezza e servizio alla comunità.