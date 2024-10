Luigi Pirandello rivive in “Eterno Visionario”, al cinema dal 7 novembre

Il 7 novembre 2024 rappresenta un momento di grande rilievo per il cinema italiano, con l’arrivo nelle sale di Eterno Visionario, il nuovo film diretto da Michele Placido. In anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, il film rende omaggio a Luigi Pirandello nel 90° anniversario del suo Premio Nobel, offrendo al pubblico un ritratto intimo e inedito del celebre drammaturgo siciliano. Placido, noto per la sua sensibilità nel tratteggiare le sfumature psicologiche dei personaggi, ha scelto di esplorare le dinamiche complesse della vita privata di Pirandello. Il film racconta il tormentato rapporto dell’autore con la moglie Antonietta Portulano, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, e con i figli Stefano, Lietta e Fausto (Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Michelangelo Placido). Al centro del dramma, la passione irrealizzabile e totalizzante di Pirandello per Marta Abba, interpretata da Federica Luna Vincenti. A dare volto al protagonista, il pluripremiato attore Fabrizio Bentivoglio, mentre la star internazionale Ute Lemper arricchisce il cast con una partecipazione straordinaria. Un set di cinque giornate ha riportato in vita l’iconico Teatro Pirandello di Agrigento, dove sono stati girati alcuni dei momenti più intensi del film. Le riprese si sono estese anche alla maestosa Valle dei Templi, con scene in cui Pirandello e Marta Abba (foto sopra) dialogano tra le colonne doriche della via Sacra. Uno dei momenti più evocativi è stato filmato alla “Spiaggetta” di Realmonte, con un suggestivo flashback che mostra il giovane Pirandello accompagnato da un asino, seguito da una carovana di attori in viaggio. Le location del film si estendono oltre i confini italiani. Diverse sequenze sono state girate in Belgio, dove gli studi di posa hanno ospitato la ricostruzione di teatri europei, tra cui Stoccolma. In queste scene, il pubblico potrà vedere Pirandello in viaggio verso la capitale svedese per ricevere il Premio Nobel per la letteratura nel 1934.

La sceneggiatura, scritta dallo stesso Michele Placido in collaborazione con Matteo Collura e Toni Trupia, porta sullo schermo una figura complessa e affascinante, mostrando il conflitto interiore tra la genialità artistica e le fragilità emotive di Pirandello. Il film è prodotto da Federica Luna Vincenti per Goldenart Production, con Rai Cinema e GapBusters, in una co-produzione italo-francese che ha coinvolto anche la Comunità del Belgio. Eterno Visionario ha beneficiato del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e della Regione Lazio, che hanno sostenuto il progetto con importanti investimenti a favore del cinema italiano. La Sicilia, terra natale di Pirandello, è stata non solo lo scenario delle vicende personali dell’autore, ma anche una protagonista visiva del film. Le sue atmosfere, i suoi paesaggi e le sue tradizioni diventano parte integrante del racconto, contribuendo a costruire un affresco poetico e potente. Le aspettative per Eterno Visionario sono alte: la combinazione di una narrazione profonda e coinvolgente con la regia raffinata di Michele Placido promette di catturare il pubblico, portando sul grande schermo un’opera che celebra non solo il genio di Pirandello, ma anche l’uomo dietro il mito. Un viaggio cinematografico imperdibile che offre una riflessione intima sulla sua vita, tra sogni, passioni e dolori.