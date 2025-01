Lunedì 27 Gennaio: interventi sulla pubblica illuminazione in via Gioeni

Il Sindaco di Agrigento informa la cittadinanza che lunedì 27 gennaio, a partire dalle ore 08:30, avranno inizio i lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica in Via Gioeni, nel tratto compreso tra il bivio di Via XXV Aprile e l’ex rifornimento di benzina. L’intervento, della durata prevista di poche ore, è finalizzato a garantire maggiore sicurezza e decoro urbano, ripristinando un servizio essenziale per la collettività. Durante l’esecuzione dei lavori, sarà comunque garantita la circolazione stradale attraverso l’apertura di una corsia per il transito dei veicoli. Il Sindaco Francesco Miccichè esprime il proprio rammarico per eventuali disagi che potrebbero derivare dall’esecuzione degli interventi e ringrazia fin da ora la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione.