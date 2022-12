Lungo applauso ai funerali del Dr. Gaetano Alaimo

Favara, lungo applauso al funerale del dottor Gaetano Alaimo.

Centinaia di persone stanno dando in questo momento l’ultimo saluto al cardiologo Gaetano Alaimo, i cui funerali sono appena finiti.

La chiesa Madre è gremita di gente tanto che è stato limitato il traffico in piazza dei Vespri, dove altre centinaia di persone, anche provenienti da fuori provincia, si sono radunate per rendere l’ultimo saluto.