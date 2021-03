M5S all’Ars: “Tariffe sociali scontate per voli da Catania è l’impegno del Movimento 5 stelle”

“L’impegno e la determinazione del Movimento 5 Stelle, segnatamente del sottosegretario Giancarlo Cancelleri, sono stati premiati. Le tariffe sociali scontate del 30 per cento per studenti, lavoratori fuori sede, disabili gravi e gravissimi e per chi si muove per curarsi fuori dalla Sicilia, partendo da Catania e da Palermo, sono una realtà per legge”.

Lo affermano i deputati del M5S all’Ars.

“Quella annunciata da Cancelleri – afferma il capogruppo M5S Giovanni Di Caro – è una notizia attesa da tantissimi in Sicilia e fa il paio con la continuità territoriale, attivata da e per gli aeroporti di Trapani e Comiso, per dare una concreta risposta all’annoso problema del caro voli che da sempre affligge chi è costretto a numerosi spostanti fuori dall’isola. È questa l’ennesima conferma che se se si crede veramente in qualcosa e ci si muove concretamente e senza risparmiarsi per realizzarla, tutto è possibile”.