M5S Ars: “Finanziaria Musumeci, altro sfacelo: l’unica notizia buona per i siciliani è che è la penultima”

“Finanziaria falcidiata, ennesimo flop del governo Musumeci: l’unica notizia buona è che è la penultima”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Giovanni Di Caro.

“Quando dicevamo – afferma Di Caro – che la Finanziaria era infarcita di errori macroscopici che sarebbero certamente stati impugnati, lo dicevamo a ragion veduta. I siciliani sono stanchi di dover scontare sulla propria pelle i disastri del duo Musumeci- Armao. Dopo la Finanziaria di cartone, costruita coi soldi del Monopoli, di cui nessun beneficio hanno tratto i siciliani, la nuova norma si infrange, come prevedibile sul muro romano, per macroscopici errori. E Musumeci ora non ha nemmeno l’alibi di un esecutivo ‘nemico’ a Roma. L’unica nota positiva è che questa Finanziaria è la penultima di Musumeci. Visti i terrificanti risultati ottenuti dal suo esecutivo praticamente su tutti i fronti, non crediamo infatti che i siciliani saranno così masochisti da votarlo ancora”.

“Ci dispiace – conclude Di Caro – per norme come quella sulla Cannabis terapeutica e sulla stabilizzazione degli Asu, di cui Musumeci non è riuscito a fare comprendere l’importanza. La norma sulla Cannabis aveva alimentato grandi speranze tra coloro che speravano di poterla utilizzare per alleviare le proprie sofferenze”.