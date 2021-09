Ma piazza Cavour è sempre di tutti?

Domenica 26 settembre del 2021 è una bella giornata di sole, fa caldo ancora come se fossimo in estate e l’autunno, a dispetto del calendario, ritarda ad arrivare. Allora ti prende il desiderio di farti due passi nella nostra piazza, dove anche se non si riesce a farla diventare isola pedonale per volontà di pochi a dispetto dei tanti, ti consente comunque di farti due passi distensivi lontano dal traffico caotico e disordinato che regna in quasi tutte le strade di Favara.

Ma la sorpresa (?), che poi non è tanto una sorpresa, è che pur essendo domenica e quindi giornata dove non si depone la spazzatura troviamo invece la piazza invasa da cumuli di immondizia di vario genere, anche con sversamenti, che fanno bella mostra di sé a dispetto della giornata domenicale e del luogo destinato a trascorrere qualche oretta con bambini o amici in tranquillità. Le foto dimostrano quando suddetto e sono scattate intorno alle 11.30 appunto in piazza Cavour e a dispetto di tutte le norme e regole del vivere civile.

Ogni commento è inutile, le foto dimostrano tutto l’orrore e il degrado in cui ormai versa la nostra comunità ed è pure difficile aggettivare un simile comportamento. Desidero segnalare questo modo di fare a tutti i cittadini di buona volontà, che sono sempre di meno, ma desidero segnalarlo a tutti i candidati sindaci per far loro capire quale ingrato compito li attende perché ritengo che il senso di collettività è un fatto culturale d cui ormai abbiamo perso il significato.

Che senso ha tenerci la casa pulita, che è la nostra proprietà privata, e però avere la sporcizia a qualche metro di distanza, solo perché è un bene pubblico e qualcuno pensa che non gli appartenga e che le esalazioni abbiano di questi confini? Per non parlare di decoro che è un illustre sconosciuto. Altro che turismo e ritorno della movida in piazza. Questo non è autolesionismo? La nostra strafottenza non ci fa curare nemmeno i nostri interessi.

A proposito di pulizia del paese, con l’arrivo del Commissario a Favara, il Dott Filippo Nasca, constato che il servizio funziona un tantino meglio è solo una coincidenza o una questione di volontà?