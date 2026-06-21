Madonna dell’Itria, grande successo per il concerto di Pino Minio. Oltre duemila persone in Piazza della Pace

Una Piazza della Pace gremita di pubblico ha accolto ieri sera uno degli appuntamenti più attesi dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Itria. Protagonista della serata è stato il cantante favarese Pino Minio, che con il suo concerto ha richiamato oltre duemila persone, regalando al pubblico uno spettacolo seguito con partecipazione e entusiasmo fino a tarda sera. L’evento ha trasformato il cuore del quartiere in un grande spazio di aggregazione, confermando il forte legame della comunità con una festa che rappresenta una delle tradizioni più sentite della città. Ad arricchire il programma è stato anche l’intervento del comico Sasà Salvaggio, che con la sua ironia ha coinvolto i presenti, alternando momenti di divertimento e spensieratezza alla musica dal vivo. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori dell’Associazione Itria APS e dal parroco Don Maurizio Mangione, che hanno lavorato per mesi alla riuscita della manifestazione. Un impegno premiato dalla straordinaria partecipazione dei cittadini e dalla riuscita della lotteria collegata ai festeggiamenti, che ha registrato la vendita di oltre seimila biglietti. Al termine della serata sono stati estratti i dieci tagliandi vincenti.



I festeggiamenti proseguiranno oggi, domenica 21 giugno, con la giornata conclusiva che si aprirà con il tradizionale giro in Vespa per la città, organizzato in collaborazione con il Vespa Club Porto Empedocle Pirandello. Il programma religioso prevede le celebrazioni eucaristiche al Santuario dell’Itria alle ore 9 e alle ore 11, mentre la messa serale sarà celebrata alle 19.30 in Piazza della Pace. Particolarmente attesa è la tradizionale processione del simulacro della Madonna dell’Itria, che attraverserà le strade del quartiere accompagnata dalla banda musicale, in un momento di forte devozione e partecipazione popolare. La manifestazione si concluderà alle ore 23 con il tradizionale spettacolo di giochi pirotecnici in Piazza della Pace, che chiuderà ufficialmente l’edizione 2026 dei festeggiamenti.



Di seguito i numeri dei biglietti vincenti della lotteria:





