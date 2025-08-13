CRONACA Primo piano Sciacca

MALAMOVIDA: I CARABINIERI ARRESTANO 9 GIOVANI, INDAGATI PER RISSA AGGRAVATA E PORTO ILLEGALE DI ARMI

By Redazioneaccess_time4 ore fa

Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Sciacca, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Sciacca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 giovani, indagati per porto illegale di armi e rissa aggravata avvenuta la notte dello scorso 13 luglio sull’arenile di Porto Palo di Menfi e culminata con l’accoltellamento di un ragazzo di origini egiziane. La rissa sembra sia nata per uno sguardo di troppo in uno dei locali estivi della rinomata località balneare.

