Maltempo in arrivo, Palumbo invita i cittadini alla cautela

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, invita i cittadini alla prudenza in vista delle condizioni meteo avverse previste per domani. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla, ma – come sottolinea il primo cittadino – questo livello non sempre riflette l’effettiva intensità dei fenomeni atmosferici. Pur non potendo adottare misure straordinarie come la chiusura delle scuole, Palumbo raccomanda di prestare la massima attenzione, evitare le zone soggette ad allagamenti e limitare gli spostamenti in caso di forti piogge. “Dinnanzi all’imprevedibilità del meteo – afferma – non possiamo che agire con cautela.”

Di seguito la nota integrale: “La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per la giornata di domani. Come abbiamo purtroppo avuto modo di vedere il livello di allerta non ha un reale valore per consentirci di prevedere l’intensità dei fenomeni meteo, ma dall’altra parte un livello di allerta inferiore all’arancione non ci consente di applicare in modo autonomo ordinanze come quella di chiusura delle scuole, premesso che comunque oltre a quello il Comune non può fare altro. Vi invito quindi alla massima cautela in caso di piogge intense, ad a evitare zone all’aperto e quelle che sono notoriamente soggette ad allagamenti per la loro conformazione, oltre che a limitare gli spostamenti in caso di temporali violenti. Dinnanzi all’imprevedibilità del meteo non possiamo che agire con cautela.”