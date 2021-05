MALTRATTA LA MOGLIE E LA MINACCIA DI MORTE: ARRESTATO DAI CARABINIERI.

I Carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un uomo classe 1992. I militari sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto fatta al 112 dalla suocera dell’uomo poiché quest’ultimo stava aggredendo la propria moglie. Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno assistito ad altre minacce di morte e hanno deciso di fermare l’uomo per impedire ulteriori e più gravi conseguenze. Avvisata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, hanno proseguito l’attività ascoltando la donna ricostruendo una drammatica vicenda di violenze e maltrattamenti che andava avanti da oltre tre anni. L’uomo, si è poi scoperto, che nella mattinata aveva addirittura tentato di soffocare la donna.

L’arrestato si trova ora presso la casa circondariale di Agrigento a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria mentre la donna accudita dai propri genitori è protetta anche dai Carabinieri.