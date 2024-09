Mancata fornitura idrica di Siciliacque S.p.A e disservizi nel comune di Agrigento

Si informa che, causa mancata fornitura idrica da parte di Siciliacque S.p.A., questa mattina, è stata riscontrata l’interruzione della pompa di rilancio per le zone di Itria e Madonna delle Rocche, nel comune di Agrigento. Inoltre, il livello del serbatoio di Forche, nello stesso comune, è risultato insufficiente per garantire l’apporto di acqua agli altri serbatoi ad esso collegati, determinando, conseguentemente, disservizi nelle aree servite: Forche, Itria, Madonna delle Rocche, Fontanelle, San Michele.

Pertanto, si segnala che, la turnazione idrica programmata nelle zone sopra menzionate potrebbe subire rinvii, e/o rallentamenti. Si rappresenta che, la distribuzione tornerà regolare solo quando Siciliacque S.p.A ripristinerà l’ordinaria fornitura e i livelli nei serbatoi sopra menzionati lo consentiranno, tutto nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Si sottolinea come, le frequenti diminuzioni, o mancate forniture della risorsa idrica da parte di Siciliacque S.p.A. continuino a creare serie complicazioni nella gestione della distribuzione dell’acqua. Queste fluttuazioni non programmate rendono difficile mantenere un servizio idrico costante nei comuni sotto la gestione di Aica, causando inevitabili disagi alla popolazione. Si rassicura che, Aica continua a lavorare per minimizzare gli impatti di queste problematiche e ripristinare il normale servizio nel più breve tempo possibile.