Manutenzione dei cimiteri di Favara: Un modello di collaborazione tra settore privato e pubblico

Il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato con orgoglio i recenti successi e il costante impegno nella manutenzione dei cimiteri cittadini. Grazie a una proficua collaborazione tra il settore privato e il personale dell’Esa, la città sta assistendo a significativi miglioramenti nei propri spazi funerari. Con grande soddisfazione, ha evidenziato che i lavori di bitumatura nel viale principale del camposanto di Piana Traversa sono ormai prossimi al completamento. Questi interventi comprendono anche una manutenzione straordinaria del grande piazzale centrale, il quale non solo migliorerà l’aspetto del cimitero ma renderà anche gli spazi più sicuri e accessibili per i visitatori.



Tuttavia, il primo cittadino ha riconosciuto la necessità di dedicare particolare attenzione alle traverse, e al momento si sta attivamente cercando il finanziamento necessario per effettuare eventuali riparazioni. È stato sottolineato l’importante ruolo del settore privato nella gestione del project financing del cimitero, il quale ha permesso di ottenere significativi progressi senza imporre ulteriori oneri ai cittadini, ha inoltre espresso elogi nei confronti del personale dell’Esa per il loro contributo essenziale agli interventi di manutenzione straordinaria presso il cimitero di Fontana degli Angeli. Questi lavori hanno compreso la potatura degli alberi e la rimozione degli aghi di pino accumulatisi nel tempo, contribuendo notevolmente a migliorare l’aspetto e la sicurezza del sito di sepoltura. Il Sindaco ha garantito che tali attività proseguiranno nei prossimi giorni, assicurando che i cimiteri cittadini rimangano sempre in condizioni ottimali.



ll primo cittadino ha ribadito l’impegno costante della città nella manutenzione e nell’ampliamento dei propri cimiteri. Questa collaborazione tra settore pubblico e privato rappresenta un modello di successo per il perseguimento di obiettivi comuni a beneficio dell’intera comunità, inoltre ha promesso ulteriori miglioramenti in programma per il futuro, sottolineando l’importanza attribuita a questi luoghi di memoria e rispetto all’interno della città di Favara.