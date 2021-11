Marcia dei sindaci a Roma, Palumbo: “Comuni da troppo tempo abbandonati”

L’ Amministrazione comunale di Favara sostiene e condivide la protesta dei sindaci siciliani che chiedono una legge speciale per salvare i Municipi dal rischio di un collasso complessivo del sistema.

“Non saremo a Roma a manifestare per difficoltà organizzative connesse al nostro recentissimo insediamento – spiega il sindaco Palumbo – ma siamo pronti a livello locale a sostenere ogni forma di mobilitazione che possa sollecitare attenzione da parte di chi governa nei confronti dei municipi, da troppo tempo abbandonati in prima linea a dare risposte ai territori e ai cittadini. Un’emergenza che noi più di altri possiamo comprendere, stante le condizioni finanziarie del nostro ente”.