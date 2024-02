Marcia per le Terme, Iacono: “Restituire alla provincia un attrattore turistico di livello internazionale”

Anche la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono aderisce alla manifestazione per la riapertura delle Terme che si terrà il prossimo 6 marzo a Sciacca.

“Sciacca torni ad essere la ‘Città delle Terme’ – dice in una nota -. La Regione e lo Stato garantiscano a questo territorio la possibilità di riappropriarsi di un bene che si è trasformato da promessa di sviluppo turistico a simbolo dell’inefficienza della burocrazia e della vacuità di una certa classe politica. Per questo motivo – continua – aderisco con convinzione alla manifestazione che si terrà a Sciacca il 6 marzo, perché si ottengano finalmente risposte concrete alla legittima aspirazione di una città e di un territorio che chiede la restituzione alla collettività di questo bene, che può portare enormi benefici e un importante ritorno in termini occupazionali.

Immaginiamo insieme – conclude – una provincia di Agrigento che abbia, insieme alla Valle dei Templi, alla Scala dei Turchi, alle bellezze delle aree interne e del Belice, le Terme di Sciacca come attrattore turistico nazionale e internazionale”.