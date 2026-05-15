Marco Mancuso, talento favarese della lirica in tour tra Italia e Germania

Il talento, quando incontra sacrificio e determinazione, riesce ad abbattere ogni confine. Lo sta dimostrando il giovane tenore favarese Marco Mancuso, sempre più protagonista nel panorama della lirica italiana ed europea grazie a un percorso artistico che continua a raccogliere consensi e prestigiosi riconoscimenti. Nonostante la giovane età, Marco Mancuso è già impegnato in un importante tour internazionale che nel 2026 lo porterà a esibirsi in diverse città tra Italia e Germania, calcando palcoscenici di grande valore culturale e musicale. Un cammino costruito giorno dopo giorno attraverso studio, disciplina e una passione profonda per l’opera lirica.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il concerto del 10 maggio al Teatro Cortesi di Sirolo con “Da Bach al Musical”, seguito il 21 maggio a Piacenza con “La grande opera lirica italiana”. Il 30 maggio sarà invece al Conservatorio Rossini di Pesaro per “La Clemenza di Tito”, dove debutterà nell’importante ruolo di Tito, segnando una nuova tappa della sua crescita artistica. Grande attesa anche per il debutto in Germania. Il 7 giugno Marco Mancuso sarà infatti protagonista a Mannheim, nella prestigiosa Rosengarten Musensaal, con “Tosca”, interpretando per la prima volta il ruolo di Spoletta. Un’esperienza significativa che conferma l’attenzione sempre maggiore che il mondo della lirica sta riservando al giovane tenore siciliano.

Tra i momenti più importanti della stagione artistica anche il debutto nel ruolo del Duca di Mantova nel “Rigoletto”, una delle opere simbolo del repertorio verdiano, appuntamento che rappresenta un ulteriore salto di qualità nel suo percorso professionale. Il tour proseguirà durante l’estate con diversi concerti dedicati ai “Tre Tenori”, previsti tra Recanati, Roseto degli Abruzzi, Atri e Villa Filiani, davanti a un pubblico sempre più numeroso e appassionato. Marco Mancuso rappresenta oggi un motivo di orgoglio per Favara e per l’intera Sicilia. La sua carriera è la dimostrazione concreta di come il talento, accompagnato dalla perseveranza, possa aprire le porte dei grandi teatri europei e trasformare un sogno in una realtà sempre più importante.