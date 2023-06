Marco Mazzoli, il Conduttore di Radio 105, Conquista l’Isola dei Famosi con il Supporto di Giuseppe Polizzi

Marco Mazzoli, celebre conduttore radiofonico di Radio 105, ha trionfato come vincitore dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi, suscitando grande emozione tra i suoi fan. Nella proclamazione della sua vittoria, Marco ha voluto dedicare il premio a persone importanti per lui: il suo collega Paolo Noise, gli ascoltatori dello Zoo di 105 e Chico Forti, un ex produttore televisivo attualmente detenuto in carcere, condannato all’ergastolo per omicidio dal tribunale della Florida. Le parole di Marco sono state toccanti: “Ringrazio tutti, ma soprattutto una persona che ha creduto in me e ha fatto di tutto per farmi partecipare a questo programma: Celeste Laudisio, la produzione, gli operatori e tutti gli altri. Dedico questa vittoria a Paolo Noise, agli ascoltatori dello Zoo di 105 e a una persona di nome Chico Forti. Quando stavo per cedere, Chico era dentro di me. Pensavo: ‘Marco, come fai a non farcela sapendo che hai una data di uscita, mentre Chico è ingiustamente in carcere da 24 anni senza ancora una data di liberazione?’ Chico, ti amo e non vedo l’ora di tornare a trovarti in carcere.”

Durante l’esperienza nell’Isola dei Famosi, Marco è stato sostenuto e aiutato non solo dalla sua famiglia, dagli amici e dallo staff di Radio 105, ma anche da un imprenditore di Termini Imerese, Giuseppe Polizzi, noto come “il genio della pubblicità”. Infatti, sia nella trasmissione che in diversi locali in tutta Italia, sono stati presenti manifesti e banner a sostegno del conduttore radiofonico, ideati, realizzati e distribuiti proprio da Polizzi. In questo caso, l’imprenditore ha dimostrato ancora una volta le sue eccezionali capacità di comunicazione e marketing, puntando su un vincitore e credendo in un progetto di successo. La vittoria di Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi rappresenta un momento di grande gioia per lui e per tutti i suoi sostenitori, confermando la sua popolarità e la sua capacità di conquistare il pubblico con il suo carisma e talento radiofonico