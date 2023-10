Marco Segreto trionfa al 1° Slalom città di Favara. Il favarese Gaspare Agrò si aggiudica il terzo posto

Oggi è stata una giornata di grande emozione per gli appassionati di motori a Favara, dove si è svolta la prima edizione del 1° Slalom Città di Favara, organizzato con maestria dalla SSD Proracing. Il percorso di 2990 metri lungo la Strada Statale 122, che collega Favara a Castrofilippo, ha visto sfrecciare le auto da corsa in una competizione avvincente. Il protagonista indiscusso della giornata è stato il pilota saccense Marco Segreto, che ha lasciato il segno con un tempo straordinario di 2 minuti e 14 secondi, e 29 centesimi nella seconda “salita”. Segreto, al volante di una vettura Gloria di classe 1150, ha dimostrato una straordinaria abilità di guida, conquistando il primo posto nell’albo d’oro del “Città di Favara”.

La sfida più attesa della giornata è stata il “testa a testa” tra Segreto e l’altro grande favorito, Antonio Di Matteo, anch’egli su una Gloria/1150. Di Matteo ha impressionato con un tempo impressionante nella stessa seconda manche, arrivando a soli 3 secondi e 15 centesimi di distanza dal vincitore.

Il terzo gradino del podio è stato conquistato dal vincitore del gruppo A, il favarese Gaspare Agrò (foto sotto), al volante di una Peugeot 208 GT Line/1600. Sul podio è stato seguito dall’agrigentino Rosario Montalbano, presidente della Ro Racing, su una Arcobaleno/1150. Un’altra Peugeot 208, sempre di gruppo A e classe 1600, è stata condotta dall’altro pilota locale Gabriele Sciara.



La top ten della competizione è stata completata da altri piloti agrigentini, con Antonio Livreri (Peugeot 106 Rallye/1600), Giuseppe Cacciatore (Renault Twingo/1600), Luca Lauricella (Peugeot 106 Rallye/1600) e Fabio La Greca (Fiat Seicento/1150) che hanno dimostrato una competenza eccezionale al volante delle loro vetture. Da segnalare anche il successo di Antonino Cairone, proveniente da Agrigento, tra le vetture E2SC, su Radical Prosport/1000, che ha chiuso l’evento al 11° posto assoluto. In 12° posizione, un altro pilota locale, Gaetano Perrera, si è distinto tra le berline di serie (N) al volante di una Renault Clio/2000.

In altre categorie, il nisseno Maurizio Russo (Fiat 500/700 gr.5) e il favarese Paolo Torregrossa (Opel Corsa GSI/1600) hanno brillato tra le Bicilindriche e le Racing Start. Degli 36 partecipanti verificati ieri pomeriggio, ben 28 hanno concluso almeno una manche di gara, rendendo questa prima edizione del 1° Slalom Città di Favara un grande successo. La cerimonia di premiazione, tenutasi in Piazza Pace presentata da Giampaolo Mascioli, ha visto la partecipazione del Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, dell’Assessore allo Sport, Angelo Airò Farulla, e di tutta la comunità favarese.