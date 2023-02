Maurizio Costanza muore oggi all’età di 84 anni: il mondo della televisione italiana piange la scomparsa di uno dei suoi volti più noti e amati.

Ci dispiace confermare che Maurizio Costanza, noto conduttore televisivo italiano, è deceduto oggi 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni. La notizia è stata confermata da fonti di stampa italiane e ha suscitato grande commozione in Italia. Maurizio Costanza è stato un volto molto amato della televisione italiana, noto per la sua esperienza e la sua professionalità. Ha condotto numerosi programmi televisivi di successo, ma Maurizio Costanza non era solo un volto noto della televisione italiana. Era soprattutto una persona appassionata, che ha saputo trasmettere la sua energia e la sua simpatia in ogni programma che ha condotto. Era un uomo amato dal pubblico, che ha sempre dimostrato grande umanità e attenzione verso il suo lavoro e verso chi lavorava con lui.

Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Maurizio Costanza e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso della sua carriera televisiva.