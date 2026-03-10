Maxi torta da 200 kg al Mandorlo in Fiore: oltre 1500 persone in fila ad Agrigento

Domenica, la piazza di Agrigento si è animata con una grande partecipazione per uno degli eventi più attesi del Mandorlo in Fiore. Tanti visitatori sono arrivati da ogni angolo della Sicilia e anche da fuori regione per godere degli spettacoli e dei festeggiamenti che hanno reso vivace il centro città. Tra danze folkloristiche, musica e performance, la serata ha avuto un momento clou: la creazione della “Max Torta della Pace”. A guidare questa dolce avventura c’era il famoso pastry chef Giovanni Mangione, affiancato dai colleghi Gaetano Rota, la chef Pasqua con il figlio Gabriele e la chef Concetta Piazza. Insieme, hanno realizzato una torta monumentale dedicata al tema della pace e al Mandorlo in Fiore.



Questo dolce, che pesava circa 200 chilogrammi, è stato preparato con pan di Spagna alla vaniglia, bagna all’arancia, ricotta fresca, frutta candita e decorazioni di mandorle in pasta reale. Il momento del taglio della torta ha attirato l’attenzione di centinaia di curiosi. A dare il via all’assaggio sono stati il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore Carmelo Cantone. La partecipazione all’assaggio della torta è stata straordinaria: oltre 1.500 persone si sono messe in fila per gustare una fetta di questo grande dolce creato per l’occasione. Alla fine della serata, il pastry chef Giovanni Mangione ha espresso la sua soddisfazione: ha dichiarato che l’iniziativa è stata un grandissimo successo, sia per la partecipazione del pubblico che per l’organizzazione. La piazza affollata e l’entusiasmo dei presenti hanno dimostrato ancora una volta come il Mandorlo in Fiore riesca a unire tradizione, cultura e convivialità, trasformando Agrigento in un vero e proprio crocevia di popoli e sapori.

