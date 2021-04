Menfi. L’ Istituto Walden dona un computer alla scuola Santi Bivona, dopo il furto subito

Michele Buscemi, vice-presidente della cooperativa sociale Onlus “Istituto Walden” di Menfi, ha consegnato un nuovo personal computer all’Istituto Comprensivo statale “Santi Bivona”, vittima, nei giorni scorsi, di un episodio di furto e danneggiamento, quando ignoti si erano introdotti all’interno dei locali dell’istituto scolastico, saccheggiandoli e devastandoli.

Tra i locali danneggiati, anche gli uffici della segreteria, da dove avevano trafugato Pc indispensabili per il proseguo del lavoro del personale dipendente.

«Non potevamo che mostrare – dice Michele Buscemi – piena solidarietà all’istituzione scolastica e a tutto il personale, per il vile gesto subito. Un piccolo contributo a testimonianza della concreta vicinanza della nostra cooperativa con il mondo della scuola, inteso come pilastro fondamentale della comunità educante dell’intero territorio».

«Da dirigente scolastico e a nome di tutto il personale – dice la dott.ssa Croce – siamo grati, all’Istituto Walden, con cui collaboriamo da diversi anni, per la vicinanza e la sensibilità, immediatamente mostrata nei confronti del nostro Istituto. Questo nobile gesto consente agli operatori amministrativi e, in particolare, a quelli dell’ufficio DSGA, di poter continuare a lavorare in sede. Tutto ciò testimonia che una comunità educante è formata non solo da chi gravita all’interno della scuola ma anche da chi vi collabora fattivamente».