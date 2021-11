MENFI. TENTANO UN COLPO AL BAR . SCATTA L’ALLARME: UN ARRESTO ED UNA DENUNCIA.

Nella scorsa notte -15 novembre- i Carabinieri della Stazione di Menfi e di Santa Margherita di Belice hanno arrestato un soggetto di 42 anni di origini calabresi, residente a Mazara del Vallo, disoccupato con precedenti di polizia e denunciato in stato di libertà il complice, un ragazzo di 27 anni, anch’egli residente a Mazara del Vallo, disoccupato. I due sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di tentato furto ai danni del Bar Royal di Menfi. In particolare i Carabinieri intervenivano presso l’esercizio commerciale a seguito dell’attivazione dell’allarme antifurto che scattava verso le ore 02.30. Giunti immediatamente sul posto, unitamente a personale di vigilanza dell’istituto Metronotte d’Italia di Agrigento, i militari dell’Arma sorprendevano all’interno del bar i due soggetti intenti a rovistare tra la merce esposta. I due alla vista degli operanti si davano a precipitosa fuga a piedi. Il 42enne veniva bloccato immediatamente mentre il ragazzo riusciva temporaneamente ad allontanarsi ma veniva rintracciato alle prime ore dell’alba mentre percorreva a piedi la S.S. 115 in direzione di Castelvetrano. I due soggetti non riuscivano ad sportare nulla e provocavano danni quantificati in circa 500,00 euro per aver forzato la porta d’ingresso del bar. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.