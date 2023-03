Mensa scolastica a Favara: pasti a basso costo e inclusivi per i bambini delle scuole dell’infanzia ad orario prolungato

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa relativa all’avvio del servizio mensa scolastica presso le sezioni ad orario prolungato delle scuole dell’infanzia presenti nel Comune di Favara. A partire dal 27 marzo 2023, i piccoli alunni delle scuole potranno godere delle attività d’istruzione fino alle ore 16:00, acquisendo anche la cultura ad una corretta alimentazione. La sinergia tra Dirigenti Scolastiche, Genitori e Ditte (Cacciatore di Aragona e Contino di Favara) che si occuperanno della preparazione e distribuzione dei pasti in tutte le scuole, ha permesso di raggiungere un prezzo complessivo di € 3,00 per ogni singolo pasto, il più basso in provincia, che prevede anche la presenza del contorno e della frutta di stagione. L’augurio è che il servizio non abbia più interruzioni e che possa essere avviato già dall’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico.

Con la presente si vuole dare la comunicazione dell’avvio presso le sezioni dell’infanzia delle Scuole di Favara, “Bers.Urso-Mendola”, “V. Brancati”, “Falcone-Borsellino” e “G.Guarino”, dell’avvio della mensa scolastica a partire da lunedì 27 Marzo 2023. Tale servizio permetterà ai piccoli alunni delle scuole di poter godere delle attività d’istruzione fino alle ore 16:00, acquisendo anche la cultura ad una corretta alimentazione. Ma la soddisfazione prettamente scolastica, questa volta viene superata dalla quella dovuta alla sinergia che si è venuta a creare tra le Dirigenti Scolastiche, i Genitori e le Ditte (Cacciatore di Aragona e Contino di Favara) che si occuperanno della preparazione e distribuzione dei pasti in tutte le scuole. Quando l’8 marzo le scuole hanno ricevuto la comunicazione ufficiale da parte del Comune di Favara di aver affidato il servizio per il personale scolastico le Dirigenti e i Genitori dei Bambini dell’infanzia, forti dell’esperienza positiva dello scorso anno scolastico sempre in merito all’avvio del servizio stesso, grazie all’autofinanziamento delle Famiglie, hanno subito avviato un tavolo di confronto che riuscisse a superare le restanti difficoltà. Invitando al tavolo di confronto anche le Ditte individuate dai genitori per la mensa scolastica dei bambini, si è arrivati al prezzo complessivo di € 3,00 per ogni singolo pasto (il quale oltre ad essere il più basso in provincia, garantisce anche alcuni pasti a beneficio dei meno abbienti), che prevede anche la presenza del contorno e della frutta di stagione, approvato dall’ASP competente per territorio, e la distribuzione nei locali scolastici con personale adeguatamente formato. L’augurio di tutti è che una volta definito il metodo e superate le difficoltà economico-burocatiche, la mensa scolastica non abbia più interruzioni e il prossimo anno possa essere avviata già dall’inizio delle lezioni. Le Dirigenti e i Genitori delle Scuole dell’Infanzia di Favara.