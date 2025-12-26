Mercato settimanale sospeso oggi per Santo Stefano, si recupera domenica 28 dicembre

Oggi, venerdì 26 dicembre 2025, il consueto mercato settimanale non si è svolto a causa della festività di Santo Stefano. La coincidenza con la giornata festiva avrebbe infatti comportato la sospensione dell’attività mercatale, con ricadute economiche sugli operatori e disagi per la cittadinanza, che abitualmente frequenta l’area mercatale per l’acquisto di beni di prima necessità e prodotti tipici. Per evitare tali disservizi e sostenere l’economia locale nel periodo natalizio, è stato deciso di recuperare il mercato in via straordinaria domenica 28 dicembre 2025. La proposta è stata accolta favorevolmente dagli operatori interessati. Il mercato si svolgerà nel consueto sito, con gli stessi orari e le stesse modalità previste per la giornata ordinaria del venerdì. Oggi, dunque, le attività mercatali sono rimaste sospese, mentre l’appuntamento per cittadini e visitatori è fissato a domenica 28 dicembre, per continuare a garantire il servizio e favorire gli acquisti durante le festività.