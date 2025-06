Metalmeccanici Agrigentini in Piazza a Palermo per il Contratto: “Chiediamo Risposte Concrete”

PALERMO, 20 Giugno 2025 – Una folta delegazione di metalmeccanici della CGIL di Agrigento sta partecipando oggi, giovedì 20 giugno, allo sciopero regionale indetto a Palermo. La mobilitazione, promossa da FIOM CGIL Sicilia, ha coinvolto lavoratori e lavoratrici da tutta l’Isola, uniti per sostenere la vertenza legata al mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore metalmeccanico. La manifestazione mira a rivendicare salari dignitosi, diritti e garanzie occupazionali in un contesto economico che i sindacati definiscono “sempre più difficile e incerto”. L’assenza di un nuovo contratto sta creando preoccupazione tra i lavoratori, che chiedono risposte immediate e concrete. A rappresentare la realtà produttiva agrigentina e a sostenere i lavoratori in piazza ci sono il segretario organizzativo Franco Gangemi e il coordinatore provinciale FIOM CGIL Vincenzo Alongi. “È fondamentale far sentire la nostra voce,” afferma Alongi, coordinatore della FIOM CGIL Agrigento. “Il contratto nazionale è uno strumento di giustizia e tutela, e non possiamo accettare ulteriori ritardi e rinvii. Saremo a Palermo per chiedere risposte concrete e immediate.” La CGIL Agrigento ha invitato tutte le lavoratrici e i lavoratori a partecipare numerosi, sottolineando l’importanza di questa battaglia che “riguarda non solo il presente, ma anche il futuro del lavoro in Sicilia e in Italia”. La giornata di sciopero rappresenta un chiaro segnale di protesta e la determinazione dei metalmeccanici a ottenere il giusto riconoscimento delle proprie condizioni lavorative. FIOM CGIL AGRIGENTO Vincenzo Alongi