MIANO E INCATASCIATO:”Entusiasti per aver sposato il progetto ambizioso della Pro Favara”

Sono stati presentati nella sala stampa dello stadio “Bruccoleri” di Favara altri due nuovi volti della Pro Favara 2022/2023.

Alla presenza del Presidente Rino Castronovo e del Direttore Sportivo Tino Longo sono stati presentati alla stampa il difensore messinese Roberto Miano, lo scorso anno vincitore con il Ragusa del campionato d’eccellenza girone B, ed il centrocampista Salvatore Incatasciato, di Pozzallo, lo scorso anno con la maglia dell’Igea arrivata seconda proprio dietro al Ragusa.

.

“Sono due giocatori che contribuiscono a farci fare il salto di qualità- ha detto il presidente Rino Castronovo- rendendo la rosa di qualità. Già abbiamo oltre 20 giocatori tra gente veterana e giovani emergenti che metteremo a disposizione del Mister Tudisco per l’inizio della preparazione”.

Soddisfatto della campagna acquisti il diesse Tino Longo:”Squadra rafforzata in ogni reparto. Possiamo dire che tra riconferme e nuovi innesti siamo più competitivi dello scorso anno. Abbiamo l’ultimo grosso colpo in canna. Speriamo di chiudere la trattativa in settimana e siamo pronti per partire”.

Per Roberto Miano è il primo impatto con Favara:”Ho sempre militato nella parte orientale dell’isola e non ho mai giocato al “Bruccoleri”. Ma dalle notizie che mi sono arrivate da tanti addetti ai lavori ho capito che si tratta di una piazza calda, passionale, attaccata alla sua squadra. Ho sposato il progetto ambizioso della Pro Favara e sono pronto a dare il mio massimo contributo”.



Entusiasta anche il ragusano Salvatore Incatasciato:”Conosco Favara per aver giocato nella vicina Agrigento. Arrivo con tanto entusiasmo e voglia di spendermi. Ritrovo due ex compagni Gambino e Fricano con i quali ho condiviso il mio periodo all’Akragas”.