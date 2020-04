Migranti e coronavirus, Calogero Pisano (FdI): al fianco dei cittadini di Siculiana, Governo nazionale è contro i siciliani

Il Dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, manifesta il proprio disappunto sul susseguirsi di arrivi di migranti a Villa Sikania ed afferma:

“Fratelli d’Italia esprime piena solidarietà e si pone al fianco dei cittadini siculianesi, costretti a subire l’arrivo di decine di extracomunitari nel loro paese, nonostante le giustificate e civilissime proteste.

È ormai evidente a tutti che al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed al Governo PD-CINQUESTELLE nonfrega nulla dei siciliani, se è vero come è vero che, nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria mondiale, continuano a permettere sbarchi di migranti provenienti dall’Africa, dove la pandemia è in rapida diffusione, e chiedono alle Prefetture di avviare avvisi pubblici per ricercare strutture abitative dove collocare quelli che, molto probabilmente, arriveranno nei prossimi giorni.

Si vergognino quei parlamentari agrigentini di maggioranza che una settimana fa si proclamavano disponibili ad intraprendere azioni efficaci per risolvere la questione e che invece, ad oggi, non hanno fatto sostanzialmente nulla, tradendo le aspettative dei cittadini e rimanendo (strano per loro sempre molto loquaci e attivi sui social) in un censurabile silenzio”.