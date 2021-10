Mimmo Cosentino: “Il Compagno di Rifondazione Comunista, Antonio Palumbo, Sindaco di Favara”

“ANTONIO PALUMBO, dirigente regionale siciliano di Rifondazione Comunista, è il nuovo sindaco di FAVARA (Ag)”. Lo scrive il segretario regionale Sicilia Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europe Mimmo Cosentino.

“Un sindaco operaio, del popolo, interno ai problemi quotidiani della gente comune, da sempre capace di legare bisogni e diritti con la loro proiezione istituzionale. Siamo orgogliosi, lo abbracciamo assieme ai bravissimi compagni favaresi che lo hanno sostenuto con convinzione e sacrificio. Gli promettiamo di essere vicini in questa impresa, nella realizzazione di un progetto di autogoverno costruito dal basso, per affermare il bene comune, il riscatto di una cittadinanza che non intende piegarsi alle politiche liberiste, al malaffare, alle clientele, all’emigrazione, alla disperazione. Per noi del Prc, appena finito il congresso nazionale, è un giorno di gioia, di grande speranza, di spinta a metterci in campo con il proletariato per un un nuovo inizio”.