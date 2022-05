Minacce a Brandara, il sindaco Palumbo: “ Serve una risposta forte da parte dello Stato”.

“Quanto accaduto al sindaco Maria Grazia Brandara lascia sgomenti e attoniti anche per la crudezza del messaggio che le è stato recapitato con una lettera minatoria opera di ignoti vigliacchi. Sappiamo che quanto avvenuto non turberà il primo cittadino di Naro, ma come amministratore non posso che continuare a lanciare un appello alle istituzioni a tutti i livelli: i sindaci non siano lasciati soli in prima linea nell’affrontare tutte le emergenze dei territori. Mi auguro infine che giunga, forte, la risposta dello Stato”.

Lo afferma il sindaco Antonio Palumbo dopo la notizia di un atto intimidatorio perpetrato ai danni del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.