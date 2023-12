Mistero nella tragedia di viale Europa a Favara: Autopsie in corso per svelare la verità

Nella giornata di mercoledì, l’autopsia sui corpi di Paolo Lombardo e Maria Fiorilli, entrambi 76enni di viale Europa a Favara, si terrà presso l’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. Il medico legale Alberto Alongi sarà incaricato dell’esame autoptico. Le prime indicazioni suggeriscono che Paolo Lombardo potrebbe essere deceduto per cause naturali, dato il suo stato di salute compromesso, mentre non sono emersi segni di traumi. D’altra parte, la moglie Maria Fiorilli presenta una ferita alla testa, alimentando ipotesi di un decesso conseguente a una caduta. L’esito dell’autopsia sarà determinante per confermare o respingere le ipotesi degli investigatori. Il sostituto procuratore di turno, Elenia Manno, guida l’inchiesta per far luce su questo misterioso episodio in Viale Europa.