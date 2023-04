Modifiche al traffico e divieti in vigore durante la partita di calcio Usd Pro Favara 1984 – Don Carlo Misilmeri.

Per la partita tra Usd Pro Favara 1984 e Don Carlo Misilmeri che si terrà domani, 30 aprile, alle ore 16 allo stadio comunale “Bruccoleri”, la Polizia locale ha deciso di apportare alcune modifiche al traffico. Nello specifico, dalle 6 alle 20 del 30 aprile, sarà vietato il transito in piazzale del Giochi olimpici e in via Valentino Mazzola. Inoltre, sarà vietata la sosta con rimozione nel medesimo piazzale, in via dello Sport (su entrambi i lati nel tratto adiacente allo stadio comunale), in via Mazzola (su entrambi i lati nel tratto adiacente allo stadio comunale) e in via Cicero e Di Francisca (nel primo tratto a destra, direzione via Pietro Nenni, dall’intersezione con via Mazzola). In aggiunta, è stato imposto il divieto di vendita di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie di vetro o lattina a tutti i commercianti che operano in alcune vie, tra cui piazzale dei Giochi olimpici, via Ambrosini, piazza Lando Conti, via Cicero e Di Francisca, piazza della Pace, via Pietro Nenni, piazza Itria, via Capitano Callea, piazza della Vittoria, via Agrigento e in tutte le traverse delle vie indicate. Questo divieto si estenderà anche ai distributori automatici. Infine, sarà proibito l’uso di petardi, giochi pirotecnici e bombolette di spray al peperoncino nelle medesime aree indicate.