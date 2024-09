Modifiche alla viabilità per la quarta edizione del Trofeo Podistico “Città di Favara”

Domani, in occasione della quarta edizione del Trofeo Podistico “Città di Favara”, saranno apportate modifiche temporanee alla viabilità per permettere lo svolgimento della competizione. Dalle ore 07:00 alle ore 14:00, e comunque fino a cessata esigenza, saranno in vigore il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle strade interessate dall’evento.

Le zone coinvolte comprendono Via IV Novembre, nel tratto che va dall’angolo con Via Genova fino all’angolo con Via Emilia, Piazza Don Giustino, Via Roma, Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e Via Cesare Battisti, Piazza Dei Vespri, Via Cesare Battisti, Via Salita Madrice e Piazza Cavour. Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di organizzare i propri spostamenti considerando le restrizioni in vigore.