Momenti di paura a Favara, auto prende fuoco durante la marcia

Questa mattina, in via Ugo Foscolo, nei pressi della zona Itria, un’auto ha preso fuoco mentre era in movimento. Si trattava di una Fiat Punto guidata da un’anziana signora. La donna, accortasi del fumo, è riuscita a fermare il veicolo e ad allontanarsi in tempo. Fortunatamente non ha riportato ferite ed è rimasta illesa, anche se visibilmente scossa. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della locale Tenenza e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.