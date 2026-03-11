Montallegro, a 20 anni crea un circolo culturale dedicato a Giovanni Meli

A soli vent’anni decide di investire nel suo paese e nella cultura. Si chiama Giuseppe Iatì ed è il fondatore del “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS”, una nuova realtà associativa nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere iniziative culturali. L’iniziativa prende forma a Montallegro, dove il giovane presidente ha scelto di dare vita a un progetto che punta a coinvolgere scrittori, appassionati di cultura e rappresentanti del mondo artistico. Il circolo porta il nome del poeta siciliano Giovanni Meli, figura simbolo della tradizione letteraria dell’isola. “Credo profondamente nel potenziale della nostra terra – afferma Iatì –. Il circolo nasce con l’idea di unire scrittori e protagonisti della cultura, con l’obiettivo di rendere Montallegro un punto di riferimento culturale per il territorio”. Per il giovane fondatore si tratta di una scelta chiara: restare e contribuire alla crescita della propria comunità. “In Sicilia – aggiunge – è in corso una vera rivoluzione culturale. Vogliamo valorizzare le nostre radici e creare occasioni di incontro e confronto per tutti”. Le attività del circolo prenderanno il via nelle prossime settimane. Il calendario degli eventi, che comprenderà incontri culturali e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio, sarà annunciato attraverso i canali ufficiali dell’associazione. La nascita del circolo rappresenta un segnale di entusiasmo e partecipazione giovanile, dimostrando come anche le nuove generazioni possano diventare protagoniste della vita culturale delle proprie comunità.