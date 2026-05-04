Montallegro ospita “Lux Mundi”. Confronto tra cultura, fede e tradizione

Un momento di incontro tra arte, spiritualità e riflessione. Si terrà domenica 10 maggio 2026, alle ore 19:00, nella Chiesa Maria SS. Immacolata di Montallegro, l’evento “Lux Mundi – Dialoghi tra fede, storia e cultura”. L’iniziativa è promossa dal Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS, presieduto da Giuseppe Iati, con l’obiettivo di offrire alla comunità uno spazio di confronto sui temi che legano tradizione, fede e cultura. Ampio e articolato il programma. Prenderanno parte l’Associazione Culturale Musicale Complesso Bandistico “Ercole Agatino Longo” di Montallegro, diretta dal maestro Calogero Lino, e l’ensemble corale del Liceo Classico Musicale “Empedocle” di Agrigento, sotto la guida del maestro Fiammetta Bellanca. Accanto alla musica, spazio anche ad altri linguaggi artistici e culturali. Interverranno l’attore Alfonso Marchica, la poetessa Giuseppina Mira, il teologo Enzo Di Natali, il tenore Davide Guarragi e lo scultore Costantino Racinello. La direzione artistica è affidata a Fabrizio Randazzo, mentre la conduzione della serata sarà curata da Margherita Trupiano. L’evento si propone come un’occasione di condivisione e dialogo, in cui musica, parola e arte si incontrano per offrire spunti di riflessione comuni. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.