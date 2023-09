Morte dei due autisti favaresi. C’è un indagato: è il conducente del camion contro cui si è schiantato il pullman della Patti Tour

C‘è un indagato per il tragico scontro avvenuto alle porte di Roma in cui hanno preso la vita i favaresi Alberto Vella e Daniel Giudice. Si tratta del conducente del camion contro cui si è schiantato l’autobus che era partito da Porto Empedocle per raggiungere un centro di accoglienza del novarese. Le attenzioni di inquirenti e magistratura si sono rivolte sulla posizione del rimorchio del pesante mezzo parcheggiato nella corsia di emergenza dell’autostrada A1 su cui non sarebbero state attivate le luci di emergenza. Nel registro degli indagati, per le ipotesi di reato di omicidio stradale e lesioni personali colpose, è iscritto pertanto il conducente del camion con rimorchio, causa dell’incidente mortale. Si è, altresi, accertato che i due autisti non erano sotto gli effetti di droghe o alcol.