Morte Pippo Flora, Costantino Ciulla: “Agrigento perde un figlio illustre, lascia un grande vuoto”

“Oggi se n’è andato uno dei figli più illustri figli di Agrigento – afferma l’assessore comunale allo Sport, Cultura e Spettacolo, Costantino Ciulla – un grande artista, ed un grande agrigentino, che ha regalato gioia e bellezza alla vita di tutti.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto non soltanto in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, ma anche in tutti quelli che ne hanno apprezzato la bravura artistica, la sua arte resterà indelebile nella storia della nostra città, che lo ha amato tanto e che lui ha amato tanto.

Alla famiglia Flora voglio esprimere il profondo cordoglio per la perdita e la vicinanza mia personale in questo momento così difficile”.

Anche il commissario provinciale, Calogero Pisano, i consiglieri comunali, Gerlando Piparo e Fabio La Felice, la coordinatrice cittadina, Daniela Catalano, e tutto il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia Agrigento, si uniscono al cordoglio espresso dall’assessore Costantino Ciulla e porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Flora.