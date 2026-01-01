Morto l’avvocato Salvatore Re, sabato i funerali a Favara

Favara dice addio all’avvocato Salvatore Re, scomparso all’età di 86 anni. Professionista stimato e punto di riferimento per molte generazioni, ha dedicato numerosi anni alla professione, costruendo una carriera solida e autorevole. Avvocato preparato e determinato, si è occupato principalmente di diritto penale, offrendo però contributi significativi anche nel diritto civile e nel diritto del lavoro, ambiti nei quali ha lasciato un segno duraturo. La sua vita è stata segnata da un dolore profondo nel marzo del 2023, quando perse il figlio Vincenzo, morto tragicamente a soli 49 anni durante una partita di calcetto tra amici in una struttura sportiva di San Leone. Una perdita che ha unito l’intera comunità nel cordoglio. Salvatore Re era fratello di Umberto Re, direttore responsabile di Favaraweb. A lui e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione. I funerali si svolgeranno sabato 3 gennaio, presso il cimitero di Favara.