Moto contro auto al Villaggio Mosè: motociclista finisce al pronto soccorso

L’incidente è avvenuto circa alle ore 21:15 di oggi , domenica 30 agosto. Sul posto sono intervenuti il 118, per soccorrere il motociclista, e i Carabinieri per i rilievi del sinistro.

Code e rallentamenti della circolazione si sono registrati , lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mose’ a seguito di un incidente stradale. L’impatto ha riguardato un ciclomotore ed un’auto, scontratesi per motivi al vaglio dei Carabinieri intervenuti per i rilievi. Il centauro, dopo lo scontro, è rimasto a terra ferito, prontamente soccorso da un’ambulanza del 118 giunta sul posto per essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

All’origine dell’incidente potrebbe esserci il mancato rispetto di una precedenza di uno dei due mezzi coinvolti, ma la dinamica esatta è al vaglio dei Carabinieri che, oltre a supportare il 118, hanno provveduto a disciplinare la circolazione dei mezzi in transito. Le sue condizioni, al momento, non sarebbero gravi.