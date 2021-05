MOVIMENTO 5 STELLE, PARTITO DEMOCRATICO E LISTE CIVICHE PER IL GOVERNO DI FAVARA

Ieri pomeriggio, sabato 22 maggio, una delegazione del Partito democratico, ha incontrato l’on. Giovanni Di Caro, Capogruppo all’ Ars del M5S, unitamente al quale hanno definito delle linee guida per affrontare le prossime elezioni amministrative.

“Lavoreremo assieme per dare alla Città una guida politica amministrativa, forte, coesa, senza steccati politici e senza bandierine di partito. Lo chiede la drammatica situazione finanziaria dell’Ente in dissesto, mentre incombe sui cittadini un secondo e più pesante dissesto economico”. Lo scrive in una nota inviata in redazione il segretario del Partito Democratico Diego Cusumano.

“Favara si salverà solo se la prossima sindacatura saprà intercettare i numerosi finanziamenti europei.

Favara si salverà da questa grave crisi solo se ognuno è disposto a perdere qualcosa e scegliere il bene collettivo, a discapito delle piccole e misere posizioni di rendite di posizione.

Visti, però, gli attuali scenari, dai contorni sempre più definiti, sarebbe ipocrita non ammettere che per noi la collaborazione più naturale è quella con le forze politiche che oggi sono minoranza alla Assemblea regionale siciliana.

Il governo Musumeci, in quattro anni di mal governo, non ha prodotto nulla di buono per i siciliani e questo non lo diciamo solo noi del M5S e del PD.

I numeri parlano chiaro: dai dati strettamente connessi alla pandemia: ai tanti giovani che hanno abbandonato l’Isola, alle tante riforme non fatte. Non c’è un solo indicatore in grado di dimostrare qualcosa di positivo!

Lavoreremo come M5S e PD e con altri movimenti civici localiper costruire l’alternativa al fallimento di questi cinque anni dellagiunta Alba che hanno dato una concezione distorta di come si governa una Città.

Favara deve tornare ad essere una Città della quale andare orgogliosi, con una nuova classe politica capace, onesta fatta di donne ed uomini che vogliono spendersi per il bene comune e per rilanciare l’economia locale, i servizi urbani, sociali, la viabilità, il centro storico: insomma una Città “normale”.