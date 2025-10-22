Inaugurato il murales “Arte, cultura e riqualificazione urbana” all’I.I.S. Ambrosini – M.L. King di Favara

Martedì 21 ottobre 2025, alle ore 11.00, presso la sezione Ambrosini dell’I.I.S. “Ambrosini – M.L. King”, si è svolta l’inaugurazione del murales realizzato nell’ambito del Progetto PNRR DM 19, dal titolo “Arte, cultura e riqualificazione urbana”.

L’iniziativa, guidata dall’esperta prof.ssa Patrizia Russello e con la collaborazione della prof.ssa Luana Di Salvo nel ruolo di tutor, ha coinvolto gli studenti in un percorso di creatività e riflessione sul valore dell’arte come strumento di crescita e rigenerazione sociale.

Il murales principale raffigura tre ragazzi che guardano al futuro, simbolo di speranza e partecipazione, e racconta il legame tra i giovani e il loro territorio. Accanto a quest’opera, gli studenti hanno realizzato anche un secondo murales dedicato ai volti di figure simbolo della legalità, come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Rosario Livatino e Stefano Pompeo, vittime della violenza ma esempio di coraggio e giustizia.



Durante la presentazione si è svolto anche un momento teatrale con due studenti hanno raccontato, in forma breve e intensa, i momenti più significativi della vita di Stefano Pompeo, rendendo omaggio alla sua figura e al suo impegno per la verità e la giustizia.

Alla cerimonia erano presenti la dirigente scolastica, prof.ssa Mirella Vella, Don Nino Gullì, la famiglia di Stefano Pompeo e diverse associazioni del territorio, che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e il loro sostegno a un progetto che unisce arte, memoria e impegno civile. Un’iniziativa che conferma il ruolo della scuola come luogo di bellezza, partecipazione e rinascita sociale per l’intera comunità.

