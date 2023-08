MUSICA: RUGGERI IN PIAZZA  IL 23 AGOSTO A SANTA MARGHERITA DI BELICE

Gran chiusura musicale Mercoledi 23 agosto per Terre Sicane Wine Fest, la manifestazione enogastronomica che si svolge nel cuore delle Terre Sicane per la valorizzazione del territorio e dei suoi vini di qualità. In piazza Matteotti, a Santa Margherita Belice, Città del Gattopardo, alle ore 22.00 è previsto il concerto di Enrico Ruggeri, uno dei più importanti interpreti della musica italiana. L’esibizione dinanzi il palazzo Filangeri Cutò che ha ispirato il romanzo “Il Gattopardo”, incrocia l’arte musicale di Ruggeri: le sue canzoni contengono sempre una vena narrativa letteraria, che l’artista nel corso degli anni ha esplorato scrivendo anche romanzi, racconti e poesie. Enrico Ruggeri è uno dei cantautori che hanno segnato la storia recente della musica italiana, spaziando dal punk delle sue prime canzoni con i Decibel e poi da solista con generi molto diversi, sempre seguendo la propria prolifica ispirazione artistica. I numeri della sua attività musicale sono davvero impressionanti: 39 gli album pubblicati, oltre 2 mila concerti, 4 milioni di dischi venduti e 11 partecipazioni al festival di Sanremo, con due vittorie.

“Il linguaggio universale del vino – dice Tanino Bonifacio, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali, Spettacolo, Promozione Turistica, Servizi a Rete e Ambiente del Comune di Santa Margherita – incrocia quello altrettanto universale della musica. Con questa nuova formula Terre Sicane Wine Fest diventa vera destinazione di incontri di bellezza. Il concerto di un grande artista come Ruggeri è un evento musicale di grande qualità, un’occasione unica per vivere la magia delle sue canzoni e trascorrere una serata straordinaria”. L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito.