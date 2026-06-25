Naro Borgo dei Sapori 2026: cinque giorni tra gusto, cultura, musica e tradizioni nel cuore della città

Naro si prepara a vivere cinque giorni all’insegna dell’enogastronomia, della cultura e dell’intrattenimento con “Naro Borgo dei Sapori 2026”, la manifestazione che dal 26 al 30 giugno animerà il centro storico della città con un ricco calendario di eventi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

L’iniziativa, promossa dall’associazione We Naro A.P.S., punta a mettere in risalto il patrimonio storico, artistico e gastronomico del borgo, offrendo a cittadini, visitatori e turisti un’esperienza immersiva tra sapori, arte, musica e tradizioni popolari.

Ad aprire la manifestazione sarà la mostra “ANIMA_MENTE” dell’artista Carlo Calcasola, ospitata nei locali dell’Ex Pretura dal 26 al 30 giugno. Un percorso espositivo che accompagnerà il pubblico per tutta la durata dell’evento, arricchendo l’offerta culturale della manifestazione.

Il cuore pulsante di “Naro Borgo dei Sapori” sarà però rappresentato dalle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno. A partire dalle ore 19, in Via Dante, apriranno gli stand dedicati allo street food, con un percorso gastronomico che proporrà alcune delle specialità più rappresentative della cucina siciliana. Dai tradizionali panini con la meusa alle panelle, dai panini con carne di cavallo fino a numerose preparazioni tipiche realizzate sul momento, i visitatori potranno intraprendere un vero e proprio viaggio tra i sapori dell’Isola.

Ampio spazio sarà riservato anche alla pasticceria tradizionale, con dolci che raccontano la storia e l’identità del territorio, tra cui latte fritto, ravioli dolci siciliani e altre specialità della tradizione locale.

L’evento guarda anche alle famiglie, con aree dedicate ai più piccoli, gonfiabili gratuiti e attività pensate per offrire momenti di svago e divertimento. La programmazione serale prevede inoltre appuntamenti dedicati alla musica e allo spettacolo. Sabato 27 giugno, alle ore 21.30 presso l’Ex Pretura, si esibiranno i Sikuletnica Mediterranea Sound, gruppo che proporrà sonorità ispirate alle culture del Mediterraneo, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Domenica 28 giugno, alle ore 20, sempre all’Ex Pretura, sarà la volta del saggio di fine anno “Un Amore Siciliano” della scuola Arte Danza, uno spettacolo che celebrerà le tradizioni e l’identità siciliana attraverso la danza.

Nel corso delle due giornate principali sarà inoltre possibile visitare monumenti, chiese e luoghi di interesse del centro storico, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino uno dei borghi più affascinanti della Sicilia.

“Naro Borgo dei Sapori” si conferma così un appuntamento capace di coniugare turismo, cultura, promozione territoriale ed enogastronomia, trasformando la città in un punto d’incontro tra tradizione e valorizzazione delle identità locali.

Un’occasione per vivere Naro attraverso i suoi profumi, i suoi sapori, la sua musica e il fascino senza tempo del suo patrimonio storico e artistico. Dal 26 al 30 giugno, il borgo si prepara ad accogliere residenti e visitatori per una festa che promette di coinvolgere tutte le generazioni.

