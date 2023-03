Naro, dipendenti comunali in sciopero il prossimo 23 marzo.

Naro, lavoratori del Comune in sciopero il prossimo 23 marzo. La proclamazione di una giornata di protesta è stata voluta dalla Cisl Fp e dalla Fp Cgil riscontrato che, “ad esito delle varie interlocuzioni intercorse con l’amministrazione non è stato possibile giungere ad una soluzione utile ad adeguare le ore dei lavoratori part-time nonché a superare la situazione di stallo in cui versa la contrattazione decentrata ferma dal lontano 2018”. Nei giorni scorsi i segretari dei sindacati, Salvatore Parello ed Enzo Iacono, avevano proclamato lo stato di agitazione che ha adesso portato alla protesta.

“I lavoratori dopo un ampio confronto – dicono Parello e Iacono – hanno rappresentato la volontà di inasprire le forme della protesta al di là dell’attuale stato di agitazione, stante anche l’assenza di risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale. L’ente – dicono – versa inoltre in una precaria condizione economico-finanziaria e non ha quindi predisposto i documenti contabili. Anche l’attuale situazione di dissesto finanziario, rappresenta una pregiudiziale al raggiungimento delle richieste oggetto dei lavoratori”.