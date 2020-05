Nasce a Naro il circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Amici di Giorgia Meloni”

Nel tardo pomeriggio di ieri 19 maggio, a Naro, è stato formalmente ratificata, dai vertici provinciali del partito, la costituzione del Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia “Amici di Giorgia Meloni”.

I lavori per l’istituzione del nuovo Circolo hanno avuto luogo lo scorso 7 marzo, prima delle misure restrittive anti covid, e dopo una serie di incontri intercorsi tra i promotori dell’iniziativa e gli organi direttivi provinciali di Fratelli d’Italia, quando una partecipata assemblea ha eletto all’unanimità Presidente del Circolo, Francesco Augusto Canzoneri, e Segretario, Alberto Tosto, ed a cui hanno presenziato il Portavoce provinciale, Fabio La Felice, il Dirigente nazionale, Calogero Pisano, e numerosi cittadini naresi.

Queste le prime parole del neo Presidente Francesco Augusto Canzoneri: “Sono soddisfatto del consenso personale ottenuto, ma soprattutto sono davvero contento della volontà manifestata dagli amici naresi di abbracciare, anche con la costituzione del Circolo Territoriale, il progetto politico di Giorgia Meloni.

Da oggi inizieremo a lavorare per il bene del nostro territorio, curando l’interesse generale, uniti e aderendo alla linea di centro destra di Fratelli d’Italia, seguendo la nostra leader Giorgia Meloni.

Ringrazio gli amici che hanno voluto, ad unanimità, seguirmi ed infine eleggermi a Presidente del Circolo di Naro e colgo l’occasione per ringraziare gli organismi nazionali, regionali e provinciali per l’impegno profuso per l’ottenimento di questo primo significativo traguardo. Per aspera ad astra.”.

Esprime soddisfazione anche il Portavoce provinciale La Felice che afferma: “La costituzione del Circolo “Amici di Giorgia Meloni”, oltre a rappresentare una forte presenza di Fratelli d’Italia in una realtà importante della provincia agrigentina, testimonia la straordinaria crescita del partito, trascinato dall’autorevolezza di una leader come Giorgia Meloni, capace come nessuno di interpretare le istanze e i bisogni dei cittadini, ancora di più in questo difficile periodo per la Nazione, e alla quale viene riconosciuta una coerenza e serietà d’azione unica nel panorama politico nazionale. Rivolgo al Presidente Canzoneri, persona capace e di grande spessore umano, i più fervidi auguri da parte di tutto il Coordinamento provinciale”.

Si unisce agli auguri il Dirigente nazionale, Calogero Pisano: “Faccio i più cordiali auguri al Presidente Francesco Augusto Canzoneri, nella certezza che saprà guidare il neo costituito circolo con competenza ed al meglio delle proprie capacità”.