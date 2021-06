Nasce a Realmonte il Circolo territoriale di Fratelli d’Italia.

Ad ufficializzarne la costituzione il consigliere comunale realmontino di Fratelli d’Italia, Alessandro Pietro Mallia, ed il commissario provinciale del partito, Calogero Pisano.

Il Consiglio direttivo del neonato Circolo, nominato all’unanimità da un’entusiasta e partecipata assemblea riunitasi nei primi giorni del corrente mese, sarà composto dal Presidente Emanuele Alonci, dal Tesoriere Calogero Giardina e dallo stesso consigliere comunale Mallia che assumerà la carica di Segretario.

Prosegue la crescita nel territorio di Fratelli d’Italia – commenta Calogero Pisano – oggi mettiamo radici ancora più profonde a Realmonte, dove già siamo presenti con il nostro consigliere comunale, Alessandro Pietro Mallia, che ringrazio per l’impegno profuso e per il grande lavoro svolto per il nostro partito. Un caloroso saluto ed un sentito augurio di buon lavoro al Presidente del Circolo territoriale, Emanuele Alonci, ed a tutti i membri del Circolo”.

Esprime soddisfazione il consigliere comunale Alessandro Pietro Mallia che afferma: “Sono immensamente felice e fiero di far parte in prima persona di quello che è stato creato oggi. È proprio vero, la vita è piena di avventure formidabili.

Che sia davvero l’inizio di un’avventura positiva per tutti noi, che possa portare benessere al nostro paese e, soprattutto, ai nostri compaesani.

Forza Realmonte e grazie a Fratelli d’Italia per darci l’opportunità di poter realizzare qualcosa di bello”.