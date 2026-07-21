Nasce “Favara nel cuore”, una nuova associazione teatrale per promuovere cultura e inclusione

Una nuova realtà associativa si affaccia nel panorama culturale di Favara. È ufficialmente nata l’associazione culturale teatrale amatoriale “Favara nel cuore”, costituita con l’obiettivo di valorizzare il teatro, le tradizioni locali e favorire momenti di aggregazione e inclusione sociale. L’iter amministrativo si è concluso il 20 luglio con la registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto presso l’Agenzia delle Entrate e con l’attribuzione del codice fiscale. Un passaggio che sancisce l’avvio ufficiale delle attività dell’associazione.

La costituzione era avvenuta lo scorso 23 giugno nella stanza del sindaco di Favara, Antonio Palumbo, alla presenza dei soci fondatori e dell’assessore alla Cultura, Carmen Lo Presti, a testimonianza del sostegno delle istituzioni alla nascita del nuovo sodalizio.

A guidare l’associazione per il prossimo triennio sarà il presidente e legale rappresentante Giuseppe Crapanzano, conosciuto come “Cioppino”. Il consiglio direttivo è composto inoltre dal vicepresidente vicario Calogero (Lillo) Trupia, dalla segretaria Patrizia Russello e dalla tesoriera Giovanna Crapanzano.

Tra i soci fondatori figurano anche Lilia Alba, Franco Cilona, Calogero (Lillo) Crapanzano, Antonella Morreale, Giusy Moscato e Piero Vita. Al sindaco pro tempore di Favara è stata conferita la carica di Presidente Onorario, quale segno di vicinanza tra l’associazione e la comunità cittadina.

Pur avendo nel teatro amatoriale il proprio punto di riferimento, “Favara nel cuore” punta a sviluppare un progetto più ampio. Come previsto dallo statuto, l’associazione è apartitica e senza fini di lucro e si propone di promuovere iniziative culturali, artistiche e sociali rivolte a tutte le fasce della popolazione.

Particolare attenzione sarà riservata ai giovani. Sono previste infatti quote associative agevolate per gli under 25, mentre l’iscrizione sarà gratuita per i minorenni, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mondo del teatro e della cultura.

Ad annunciare il completamento dell’iter burocratico è stato il presidente Giuseppe Crapanzano. “La registrazione segna l’inizio ufficiale delle nostre attività. Siamo pronti a mettere la nostra passione a disposizione di Favara e di tutti coloro che credono nella forza della cultura e dell’aggregazione”, ha dichiarato.

L’associazione è già aperta all’adesione di tutti i cittadini che desiderano contribuire, con il proprio impegno, alla crescita culturale e sociale della città. Con la nascita di “Favara nel cuore” si apre così un nuovo capitolo dedicato al teatro, alla partecipazione e alla valorizzazione del territorio.